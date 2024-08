GETTY

Fiorentina: prima offerta dal Fenerbahce per Amrabat

13 minuti fa



Sofiyan Amrabat non è ancora certo che rimarrà a Firenze e a disposizione della Fiorentina di Raffaele Palladino entro la fine del mercato. Il centrocampista marocchino, che l'allenatore ha puntualmente schierato in campo nelle ultime uscite stagionali, potrebbe infatti essere ceduto di fronte a un'offerta convincente e, non a caso, il club viola si sta cautelando con l'acquisto di Yacin Adli dal Milan.



Nelle ultime ore si è infatti fatto avanti il Fenerbahce che, dopo mesi di grandi voci e rumors, ha presentato sulla scrivania del club viola una prima proposta ufficiale i cui dettagli secondo Sky sono ancora tenuti nascosti. La possibilità di un addio restano concrete anche se il giocatore, rientrato dal prestito al Manchester United, nonostante la stima in Mourinho preferirebbe rimanere in uno dei top 5 campionati.