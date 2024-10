La notizia rimbalzata nel primo pomeriggio di oggi dall'Islanda dell, mossagli da una giovane connazionale,i non fa felice soltanto la Fiorentina.tuttora formalmente proprietario del cartellino del 27enne di Reykjavik.in primo gradi dell'ex numero 11 rossoblù (, prospettando per il Grifone il sempre più probabile incasso di una cifra decisamente importante in un momento di grave difficoltà finanziaria per il club più antico d'Italia. L'accordo raggiunto a metà agosto tra liguri e toscani prevedeva il passaggio a questi ultimi di Gudmundsson a titolo temporaneo, a fronte di un versamento da 7 milioni di euro.

nel caso in cui il giocatore fosse stato condannato e di conseguenza costretto ad abbandonare il campo per molti mesi. Ora che però le accuse sono cadutea far diventare l'islandese un proprio tesserato a tutti gli effetti, visto anche lo strepitoso impatto che il ragazzo ha avuto nelle sue prime gare con la nuova maglia, segnando tre reti in quattro apparizioni.dal canto suo, potrebbe realizzare. Gudmundsson era infatti arrivato a Genova dall'AZ Alkmaar nel gennaio 2022 per meno di 2 milioni e mezzo di euro. Ora dalla sua cessione i rossoblù arriveranno ad incassarne 35, quasi sedici volte tanto.