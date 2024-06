Getty Images

Fiorentina, Retegui ha detto sì. Cifre e dettagli del contratto, si tratta col Genoa

24 minuti fa

1

Passi avanti della Fiorentina nella pista che porta a Mateo Retegui. A darne notizia è Violanews che spiega come il club viola stia spingendo molto forte per arrivare al l'attaccante del Genoa. L'alta valutazione che fa il Genoa del suo giocatore, si legge, non spaventa i vertici del club viola che è disposto ad affondare per Retegui.



VALUTAZIONE - Il Grifone chiede 30 milioni di euro per il suo centravanti, la cifra è tuttavia trattabile. La Fiorentina offre una cifra da circa 20 milioni di euro più eventuali bonus. Per di più, la volontà del ragazzo è quella di dire di sì alla squadra viola. Pradè ha messo sul tavolo un contratto di 5 anni con stipendio da 2,5 milioni a stagione, cifra a cui si andrebbero ad aggiungere anche dei bonus. Resta, adesso, da definire l'accordo con il Genoa.