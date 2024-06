Fiorentina, obiettivo centravanti. Distanza per Retegui, più semplice arrivare a Icardi

Getty Images

La Fiorentina, come ha ammesso il direttore sportivo gigliato Daniele Pradè, è alla ricerca di un grande centravanti da regalare a Raffaele Palladino la prossima stagione. Uno degli obiettivi seguiti con più attenzione dal board gigliato è quello diimpegnato oggi con la Nazionale. Tuttavia, come per Gudmundsson a gennaio, il Grifone ha fatto capire alla Fiorentina che non ha intenzione di fare sconti sul prezzo del cartellino e che chiede 30 milioni per il suo attaccante, esattamente 10 in più rispetto a quelli che è disposta ad offrire la società di Bagno a Ripoli.

Per questo motivo, si legge su la Nazione, la società viola sta monitorando anche altri profili e, paradossalmente, sembra oggi più semplice provare ad arrivare aL'ostacolo maggiore della trattativa per arrivare all'argentino è il maxi ingaggio che percepisca al Galatasaray ma il costo del suo cartellino dovrebbe aggirarsifra i 18 e i 20 milioni di euro. Cifre decisamente più abbordabili. Chiaro che l'ex Inter dovrebbe parametrare il suo stipendio a quello che è il monte ingaggi della società viola.