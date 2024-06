Getty Images

Fiorentina, Retegui resta la prima scelta. Ma occhio a Simeone

27 minuti fa



La Fiorentina continua la ricerca di un nuovo centravanti per rinforzare la squadra in vista della prossima stagione. I nomi sul taccuino di Pradè sono diversi ma, si legge stamani sul Corriere dello Sport, il nome in pole è sempre lo stesso, al netto delle tante alternative: quello di Mateo Retegui, oggi impegnato con la Nazionale agli europei.



PRIORITA' - Per il giornale, la Fiorentina non è spaventata dall'alta valutazione di 30 milioni che ne fa il Genoa e sta continuando a spingere per provare a portarlo in riva all'Arno. L'alternativa sullo sfondo porta invece a Napoli e al ritorno di Giovanni Simeone, che è alla ricerca di una squadra che possa garantirgli un certo tipo di minutaggio. L'argentino potrebbe tornare in città nel caso in cui Conte lo ritenesse non indispensabile. Il suo prezzo si aggira intorno ai 20 milioni di euro.