Fiorentina, accordo nella notte: Martinez Quarta torna al River Plate

Dopo quattro anni e mezzo finisce l'avventura diNella notte è stato trovato l'accordo con ilper il ritorno del difensore argentino in patria dopocon la maglia viola.SI CHIUDE - Fiorentina e River Plate hanno trovato l'intesa intorno aicome riporta Gianluca Di Marzio. Nella giornata di oggi verranno definiti i dettagli della trattativa, con il calciatore, ai margini conche potrà avere l'ok per tornare dai Millionarios con cui, nella sua prima esperienza, aveva collezionatovincendo anche lanel 2018 in finale contro ilIl mercato in Argentina partirà il 20 gennaio, ma il difensore partirà già nelle prossime ore.

In questa stagioneha giocato sedici partite, di cui otto in campionato - quattro da titolare - e sette in Conference League, tutte dal primo minuto con ben