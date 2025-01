Fiorentina-Napoli pronostico e quote, quale sarà il risultato esatto? Il parere dei bookies

Operatore Maggiorata Napoli vince + Gol Sì

Pronostico Fiorentina-Napoli: confronto quote e il parere dei bookies

A mio avviso, il match tra Fiorentina e Napoli finirà in parità. Entrambe le squadre stanno attraversando un buon periodo di forma, e la partita si prospetta molto equilibrata. Non escludo che le due formazioni possano dividersi la posta in palio. Andrea Stefanetti

La Fiorentina ospiterà il Napoli sabato 4 gennaio alle ore 18:00. La partita si giocherà allo stadio ‘Artemio Franchi’ e sarà valida per la diciannovesima giornata. Prima di presentare il mio pronostico e l'analisi delle quote dei bookmaker per il risultato esatto, ecco laEcco invece le quote di Fiorentina-Napoli di diversi operatori:La Fiorentina è reduce dall’ottimo pareggio esterno contro la Juventus (2-2), mentre il Napoli ha vinto la sfida con il Venezia (1-0) rimanendo attaccato alle primissime posizioni.. Tuttavia, la Fiorentina ha dimostrato una solidità impressionante in casa, essendo stata sconfitta solo una volta. Questo evidenzia come la squadra di Palladino riesca a trasformarsi tra le mura amiche, e se in giornata, può mettere in seria difficoltà qualsiasi avversario. La sfida si preannuncia quindi molto equilibrata e piena di incognite.Prima di visionare gli altri pronostici sulla sfida del 19° turno, ecco alcuni approfondimenti utili per piazzare delle scommesse sulla massima competizione calcistica italiana:

Quale sarà il risultato esatto di Fiorentina-Napoli? Il parere dei bookies

Sarà una partita combattuta e difficile per entrambe le squadre. La Fiorentina vuole tornare alla vittoria dopo 3 giornate a secco mentre il Napoli vuole dare continuità alla sua striscia di vittorie consecutive. Considerando l’equilibrio fra le due squadre,Troviamo le quote di questo punteggio a 5.75 su Goldbet, 6.25 su Sisal e 5.90 su Betsson.

Fiorentina Napoli: i precedenti

Fiorentina-Napoli: le probabili formazioni

Grandissimo equilibrio anche nei precedenti tra le due squadre. Infatti, nelle 183 partite precedenti, il Napoli ne ha vinte 62, la Fiorentina 60 mentre per 61 volte la sfida è terminata in parità. Nella scorsa stagione i Viola sono rimasti imbattuti contro gli azzurri in campionato, vincendo a Napoli 1-3 e pareggiando al ‘Franchi’ per 2-2.

Ecco le probabili scelte di Palladino e Conte in vista della sfida valida per il 19° turno di campionato:

FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea, Dodo, Comuzzo, Ranieri, Gosens, Adli, Cataldi, Colpani, Gudmunsson, Sottil, Kean

NAPOLI (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera, Anguissa, Lobotka, McTominay, Neres, Lukaku, Kvaratskhelia.

Dove vedere il match in streaming e in diretta tv

Il match tra Fiorentina e Napoli, valido per la diciannovesima giornata di camponato, è in programma sabato 4 gennaio 2025 alle ore 18:00. L'incontro, che si terrà al Franchi di Firenze, è un'esclusiva DAZN. Per seguire l'evento, sarà necessario avere una connessione a Internet e un abbonamento alla celebre piattaforma streaming.