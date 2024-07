Getty Images

Fiorentina, si tratta col Nottingham per Milenkovic. Il club acconsente alla cessione: il punto

42 minuti fa



Nikola Milenkovic è in uscita? Secondo La Nazione è possibile. E questo perché in questo momento sul difensore serbo in forza alla Fiorentina si registrano gli interessi di diverse squadre, una in particolare dalla Premier League.



OFFERTA - Il Nottingham Forest ha infatti fatto pervenire alla Fiorentina un'offerta per il classe '97 da circa 15 milioni di euro e in questo momento i vertici viola stanno veramente meditando sulla possibile cessione dell'ex Partizan.



VALUTAZIONE - Il club valuta Milenkovic una cifra leggermente superiore a quella dell'offerta arrivata sul tavolo del Viola Park ma, soprattutto, non lo considera incedibile ed è per questo che l'operazione è assolutamente possibile, considerando che gli stessi vertici vedrebbero di buon occhio un suo addio nell'ottica di una politica di contenimento dei costi. Milenkovic, bonus compresi, percepisce alla Firoentina uno stipendio da circa 3 milioni di euro netti ed è il calciatore più pagato della rosa.