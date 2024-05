Fiorentina, slitta ancora il recupero con l'Atalanta? Ecco quando si può giocare

Il tripudio per la- appuntamento ad Atene contro la vincente di Olympiacos-Aston Villa (si riparte dal 4-2 all’andata dei greci a Birmingham) - è destinato ovviamente a mettere da parte, almeno per qualche ora, lae rimandata lo scorso 17 marzo per il grave malore costato poi la vita all’ex vicepresidente viola Joe Barone.- già qualificata per la finale di Coppa Italia di mercoledì 15 maggio e in lizza per quella di Europa League, prevista per mercoledì 22 -Andando a condizionare pesantemente- appaiate a quota 60 punti e attese dallo scontro diretto a Bergamo di domenica 12 -, distante quattro lunghezze. E alimentando le polemiche sulla regolarità di un campionato sempre più condizionato da calendari che, tra competizioni nazionali ed internazionali, risultano eccessivamente pieni.(all’andata in Francia la sfida è terminata 1-1),, in piena preparazione dell’Europeo per la Nazionale di Spalletti, che potrebbe dover rinunciare ad eventuali calciatori delle due squadre per l’amichevole contro la Turchia del 4 giugno a Bologna. Un’ipotesi inevitabile in considerazione anche del fermo diniego espresso dalla Lega Serie A alla richiesta arrivata dalla Roma - che ha rimarcato la straordinarietà della situazione attraverso le parole del suo allenatore Daniele De Rossi - ad uno spostamento della data della disputa della finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus in quanto lo stadio Olimpico, teatro della partita, sarà poi preso in consegna dalla FIDAL per l’organizzazione degli Europei di atletica leggera.