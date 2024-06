Fiorentina, sorpresa in attacco. Belotti potrebbe restare

Getty Images

potrebbe abbastanza clamorosamente rimanere alla Fiorentina. O meglio, tornare. Questa l'indiscrezione lanciata questa mattina da La Nazione che spiega come il Gallo, nonostante i sei mesi con più ombre che lui in prestito in viola possa far parte della rosa gigliata anche nella prossima stagione.Tutto nasce, prosegue il QS, dall'esigenza di sostituire almeno numericamente Lucas Beltran, che sarà assente per un lungo periodo a causa delle Olimpiadi che giocherà con la sua Argentina. Da qui l'idea di provare a trattenere il Gallo anche il prossimo anno.

Per adesso si tratta di una suggestione. Anche perché dopo il rientro dal prestito servirà riallacciare i rapporti con la Roma e con gli agenti del ragazzo. Ma la Fiorentina sta meditando un Belotti bis.