L'Inter non è mai doma e fino all'ultimo minuto può infierire al proprio avversario il colpo letale. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che attribuisce alla Fiorentina la stessa colpa del Tottenham: quella di non essere riuscita a chiudere il match nel momento di maggiore difficoltà nerazzurra.



“Alla risalita dagli spogliatoi l’Inter è entrata in letargo. Mezz’ora di “imbambolamento” nel solco del miglior bipolarismo nerazzurro. Un classico, l’Inter che con troppo anticipo dà per acquisito il risultato e gli avversari che diventano dominatori. Fiorentina spettacolare per facilità di corsa e per ampiezza di ragionamenti. Il pareggio è stato fortunoso, un tiro di Chiesa deviato da Skriniar, ma meritato al cento per cento e se i viola hanno avuto una colpa, è stata quella di non aver inferto all’Inter la mazzata della seconda rete, lo stesso errore di cui si è macchiato il Tottenham una settimana fa. Quest’Inter è come un serpente: le va tagliata la testa, per esser sicuri che smetta di sprizzare veleno”.