Fiorentina, ufficiale Gudmundsson: le cifre finali e il comunicato

Un inseguimento durato praticamente sette mesi, con un tentativo a gennaio che è andato a vuoto per via del rifiuto del Genoa e un secondo nelle ultime settimane che con pazienza e anche con qualche difficoltà in più del previsto ha avuto successo:ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo di prestito oneroso con diritto di opzione, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Albert Gudmundsson dal Genoa CFC. Gudmundsson, nato a Reykjavík (Islanda) il 15 giugno 1997, nel corso della sua carriera, ha indossato, le maglie dell’ AZ Alkmaar e del PSV Eindhoven, Club con il quale ha vinto un Campionato Olandese. Durante l’ultima stagione, con la maglia del Genoa, ha disputato 37 partite tra Serie A e Coppa Italia collezionando 16 gol e 5 assist. Gudmundsson ha, inoltre, vestito la maglia della Nazionale Maggiore islandese in 37 occasioni segnando 10 gol".

Gudmundsson arriva a Firenze inL'islandese guadagnerà 2,2 milioni di euro a stagione, contratto di un anno e altri quattro in caso di attivazione del riscatto.