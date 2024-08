Fiorentina, Palladino: "Gudmundsson l'ho sognato la notte, sono felicissimo"

Il tecnico della Fiorentina Raffaele Palladino ha parlato ai canali ufficiali della società viola alla vigilia della sfida contro il Parma, che apre il campionato 2024/25 dei gigliati:? E' un mix di emozioni, belle, intense, adrenaliniche, che ci hanno portato da quaranta giorni di ritiro fino ad oggi. Siamo carichi, domani si fa sul serio e ci siamo preparati molto bene per arrivare a questa partita e all'inizio del campionato".? E' stato un bel periodo, piacevole per lavorare insieme ai ragazzi, è stato bello conoscere una società e dei ragazzi nuovi: siamo pronti. I ragazzi sono molto motivati, hanno lavorato tantissimo con carichi di lavoro importanti a cui non erano abituati. Tutti si sono messi a disposizione, a sudare e faticare e metterci tutto quello che serve per arrivare all'inizio della stagione con una condizione ottimale. Ho visto un grande gruppo crearsi pian piano con cene di squadra, i nuovi si sono integrati bene".

Abbiamo cambiato tanto, ogni allenatore ha i suoi principi di gioco e la sua idea di calcio. Ci vuole tempo, ma ogni giorno abbiamo messo un mattoncino con allenamenti e partite. Ci sono state cose positive, altre da mettere a posto e migliorare, non siamo ancora al 100% perché c'è il mercato di mezzo e qualche tassello da mettere dentro però quello che abbiamo fatto in questo periodo è stato bello. Vedo una crescita quotidiana da parte della squadra e non vedo l'ora di vederli in campo".Sono calciatori importanti, tutti quelli che sono arrivati sono giovani e calciatori di caratura internazionale. De Gea ha portato esperienza e personalità, è un campione e siamo contenti di tutti. Si sono integrati bene, sono soddisfatto".

? Me lo sono sognato tutte le notti in questo periodo, non vedevo l'ora che arrivasse, l'ho voluto fortemente così come la società e credo sia uno degli attaccanti più forti della Serie A. Ci darà una grande mano, è perfetto per le nostre richieste di calcio, voleva fortemente la Fiorentina e sono sicuro che farà un grande campionato".