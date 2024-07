Fiorentina, ufficiale Kean: quanto incassa la Juventus e i dettagli del contratto

Laha annunciato ufficialmente l'arrivo di, attaccante italiano classe 2000 acquistato dalla Juventus. Il club viola regala così al nuovo tecnico Raffaele Palladino il, proprio nel giorno del raduno della squadra al Viola Park. In realtà, l'avventura dell'ex Everton e Psg a Firenze è cominciata già ieri, con l'arrivo al quartier generale gigliato e le primissime immagini con l'allenatore e i dirigenti, quindi in mattinata le visite mediche e infine la firma sul contratto.- "Non vedo l'ora di cominciare, è una bella sensazione. Ho visto qualche compagno di squadra.. Il Viola Park? Le attrezzature e i campi sono meravigliosi, stimolano ancora di più a dare il cento per cento", ha detto ai canali ufficiali del club.

- "ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatoredalla FC Juventus.Moise Kean, nato a Vercelli il 28 Febbraio 2000, in carriera ha, inoltre, indossato le maglie di Hellas Verona, Everton e Paris Saint-Germain, vincendo, nel corso della sua giovane carriera, 3 Campionati Italiani, 2 Coppe Italia, una Coppa di Francia, una Supercoppa Italiana e una Supercoppa FranceseIl nuovo calciatore viola ha indossato la maglia di tutte le selezioni Nazionali, dall’Under 15 fino alla Nazionale Maggiore con la quale ha disputato 15 partite, realizzando 4 reti".

La Fiorentina riconoscerà a Kean unosemplici da attivare, più altri 3 di bonus più complicati, per un totale massimo di 18 milioni di euro.