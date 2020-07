Prosegue la 32esima giornata dicon ben sei partite. Oltre Napoli-Milan , che può dare risposte importanti nella corsa a un posto in Europa League, in campo oggi, alle 17.15, il, che contro lacerca una vittoria per scacciare i fantasmi. Poi quattro partite alle 19.30: c’è il derby emiliano tra, poi la delicata sfida tra. Chiudono la, che al Franchi ospita il superdi Juric, reduce dal pareggio con l’, e, ore 17.15: Dazn(3-5-2): Perin; Goldaniga, C. Zapata, Masiello; Biraschi, Behrami, Schone, Cassata, Barreca; Sanabria, Pinamonti.(4-4-2): Letica; Cionek, Vicari, Bonifazi, Reca; D'Alessandro, Valdifiori, Dabo, Strefezza; Cerri, Petagna., ore 19.30: Sky(3-5-2): Cragno; Walukiewicz, Pisacane, Klavan; Mattiello, Nandez, Nainggolan, Rog, Lykogiannis; Simeone, Joao Pedro.(4-3-2-1): Gabriel; Donati, Lucioni, Paz, Calderoni; Majer, Petriccione, Barak; Falco, Mancosu; Farias., ore 19.30: Dazn(3-4-3): Dragowski; Milenkovic, Ger. Pezzella, Caceres; Lirola, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Cutrone, Ribery.(3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Gunter, Kumbulla; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic; Pessina, Verre; Di Carmine., ore 19.30: Sky(4-3-3): Sepe; Laurini, Iacoponi, B. Alves, Gagliolo; Hernani, Scozzarella, Kurtic; Kulusevski, Kucka, Gervinho.(4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Bani, Danilo, Dijks; Medel, Dominguez; Orsolini, Soriano, Sansone; Barrow.: Sky(3-5-2): Musso; Becao, Nuytinck, Samir; Larsen, De Paul, Walace, Fofana, Sema; Lasagna, Okaka.(4-4-1-1): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Thorsby, Ekdal, Linetty, Jankto; Ramirez; Quagliarella.