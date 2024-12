GETTY

Fiorentina, vittoria storica: eguagliato un record del 1960

23 minuti fa



Vittoria per 1-0 della Fiorentina sul Cagliari nel lunch match domenicale della 15^ giornata di Serie A. Arriva a metà primo tempo il guizzo che cambia andamento alla sfida odierna: al 24’ Beltran ripulisce un pallone in area e lo offre all’accorrente Cataldi, che di destro, dal limite, fulmina Sherri, fa 1-0 ed esulta dedicando la rete a Bove con parole rivolte alla telecamera, dicendo “Te l’avevo detto” (nel post partita, Cataldi rivelerà a DAZN di aver predetto il proprio gol durante una conversazione con Bove).



In una partita di tensione e sofferenza, la squadra di Palladino riesce a mantenere il risultato ed eguaglia un primato storico per la Fiorentina, che resisteva dal 1960: sono adesso otto le vittorie di fila in Serie A dei viola, domenica prossima con il Bologna la chance per il record assoluto.