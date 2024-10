Firenze ha voglia di Adli: contro i suoi "fratelli" per dipingere un futuro da protagonista

Getty Images

"Non devo parlare dei giocatori delle altre squadre. Che posso dire?. Mi fa piacere che stia facendo bene, domani speriamo non faccia bene". Così Paulo Fonseca, tecnico del Milan, ha liquidato l'argomento, centrocampista in prestito con diritto di riscatto dai rossoneri alla. Il franco-algerino arrivato in Italia dal Bordeaux ha scelto Firenze per avere più spazio, ma lo sta trovando?

No, per il momento no. O meglio,. Palladino in un primo momento ha scelto la mediana a tre con, poi è tornato a due ma ha mantenuto titolari gli ex Roma e Lazio. L'infortunio del numero 8, che contro The New Saints in Conference League ha rimediato uno stop di diverse settimane, potrebbe aprire qualche porta in più perNel frattempo, tifosi e addetti ai lavori invocano la titolarità del "pittore" anche in campionato. Basterà a indurre il tecnico ad affidargli la regia?

"Forse è un po' lento, ma, nella quale si è diffusa l'idea del doppio play con Cataldi, lasciando più libertà a Bove e la panchina a Colpani, apparso involuto nelle prime uscite stagionali. Per adesso Palladino vede un solo costruttore di gioco, main vista della gara conclusiva del settimo turno di campionato, proprio contro l'ex squadra di Adli, il Milan."Il Milan?", ha detto Yacine ai canali ufficiali della Fiorentina dopo la partita di coppa. E non ha usato un'iperbole: è sempre stato lui una delle anime dello spogliatoio, tra eventi tipo grigliate organizzate per fare gruppo e un atteggiamento sempre positivo e orientato alla vittoria della squadra., ha confermato.