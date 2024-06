AFP via Getty Images

Firoentina, Kean pronto a vestirsi di viola. Ecco quando svolgerà le visite mediche

un' ora fa

Un affare da 18 milioni complessivi. Dopo praticamente una vita passata nella Juventus, Moise Kean è pronto a cambiare aria e a trasferirsi alla Fiorentina non appena la sessione estiva di calciomercato sarà aperta. I viola lo acquistano a titolo definitivo garantendogli un contratto di 5 anni da 2 milioni di euro netti annui e aggiungendo un importante tassello nella rosa a disposizione di Raffaele Palladino.



VISITE FISSATE - L'accordo è pressoché totale sia col ragazzo che fra i due club e adesso Kean dovrà svolgere le visite mediche con la società viola. Secondo quanto riferisce firenzeviola.it, il ragazzo effettuerà le visite con la Fiorentina solamente nella prossima settimana. Possibile, inoltre, che l'iter medico venga effettuato fuori da Firenze (location peraltro considerata non agibile in queste ore per la partenza del Tour de France prevista per domani proprio dal capoluogo toscano)