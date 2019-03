Se dovessimo parlare del periodo di Lorenzo Insigne, potremmo descriverlo come un sali-scendi da montagne russe. Il fantasista napoletano è, infatti, passato da essere considerato indispensabile per i più, ad avere una crisi di prestazioni che ancora non volge a una conclusione, complice anche la recente serie di infortuni. Sembrano oramai lontani i tempi del giocatore visto come perno della Nazionale e del Napoli, in cui tutto era convogliato in sua funzione e che doveva essere il trascinatore in campo e fuori. E intanto arrivano pure i primi mugugni e i primi rumors di mercato che lo vorrebbero lontano da Napoli.



DA SALVATORE DELLA PATRIA... - La mancata qualificazione dell'Italia ai Mondiali del 2018 fu la definitiva pietra tombale sulla gestione Ventura, reo di non aver impiegato nella sfida di ritorno contro la Svezia proprio il giocatore napoletano. L'opinione pubblica si schierò tutta contro l'ex ct per non aver schierato l'unico calciatore capace di poter dare la svolta alla partita e di poter contribuire alla rimonta che avrebbe garantito il pass per la Russia. Da quel momento Insigne venne dipinto come uno dei pochi elementi capaci di poter dare il via al nuovo corso azzurro e come il cardine da cui poter ripartire per il rilancio della nazionale.

Da quel momento tanto nervosismo a cui sono seguite dichiarazioni non piaciute alla società e che hanno evidenziato un certo disappunto per le critiche ricevute, che non è sempre stato idilliaco, ulteriormente, date le attese verso un giocatore che indossa la fascia di capitano della squadra della sua città, ma di cui non riesce a diventare il totem rappresentativo. In tale contesto si inseriscono le dichiarazioni recenti di Milik, che vede nel compagno di squadra Mertens il futuro capitano, cosa che, nonostante le smentite di rito, sembra confermare una cosa che viene avvalorata dai rumors sempre più tambureggianti sugli interessamenti provenienti dall'estero (Manchester United e Arsenal su tutti). Un dettaglio non indifferente è il fatto che dell'entourage del calciatore faccia parte quel pronto a scatenare un'asta europea per il suo talento, appartenente anche lui alla scuderia dell'agente italo-olandese. Ancelotti si aspettava un finale di stagione importante da parte del suo capitano per consolidare il secondo posto in classifica e dare l'assalto all'Europa League, ma l'ultimo infortunio subito da Insigne complica tutto e potrebbe accelerare un processo irrreversibile già in atto. Essere utile non basta più, adesso