Floriani Mussolini: "Ci saranno sempre pregiudizi sul mio cognome, ma conta il campo"

Tra i giovani che si stanno mettendo in vetrina in Serie B c'è, esterno destro della Juve Stabia che in estate l'ha preso in prestito secco dalla Lazio. Il classe 2003 si è raccontato in un'intervista a La Gazzetta dello Sport, parlando anche del peso di portare quel cognome sulle spalle: "Queste cose legate al mio cognome non mi interessano - ha raccontato il ragazzo - Ci sarà sempre qualche pregiudizio, ma il mio lavoro non c’entra e a me non pesa. Se incidesse sulla mia carriera? Sarebbe un dispiacere enorme. Cosa ci posso fare? Quello che conta è quello che faccio in campo. Finora è stato così".

- Floriani Mussolini ha parlato anche del salto dal Foggia di Zeman alla Serie B, raccontando i ritmi degli allenamenti con il boemo: "Non ho patito il salto, anche se la B richiede attenzione massima: se sbagli ti puniscono. Mi manca soltanto il gol, dopo due pali con Palermo e Samp..., con gradoni e corse campestri e un lavoro che mi porto ancora dentro: la corsa è un mio punto di forza. Pagliuca (allenatore della Juve Stabia, ndr) lavora più sulla tattica, ha idee geniali ed è un gran motivatore. Fanno moduli diversi, ma anche con Zeman stavo alto e per me è l’ideale".

- Tredici partite su tredici giocate da quando è arrivato in Serie B, tutte da titolare; 14 considerando anche la gara di Coppa Italia con l'Avellino che ha aperto la stagione della squadra, è stato l'esordio di Floriani Mussolini con la Juve Stabia.: a inizio ripresa ha servito ad Adorante il pallone per il gol-vittoria nel 2-1 finale, è stata la rete che ha ribaltato il risultato con una doppietta dell'attaccante dopo il vantaggio iniziale di Coda.