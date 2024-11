Fofana non concorda con Fonseca: "Non è stato un bel Milan, ma contro il Napoli..."

Getty Images

Il centrocampista del Milan Youssouf Fofana ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport al termine della partita vinta sul campo del Monza. Il calciatore francese ha posto l'attenzione sulla prestazione della squadra rossonera, ben diversa a suo giudizio da quella offerta contro il Napoli in settimana: “Non è stato un buon Milan, ma col Napoli è stato un bel Milan ma non abbiamo vinto. Alla fine la cosa più importante è vincere, siamo felici per questo”.



In vista della prossima, delicata e complicata trasferta di Champions League contro il Real Madrid, Youssouf Fofana ha aggiunto: “Non è un sogno. Il sogno è stato diventare professionista, ora è un lavoro. Il Real ha vinto un sacco di Champions, ma non importa. Noi dobbiamo mettere tutto in campo”.