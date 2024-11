Getty Images

Monza-Milan è il terzo anticipo della 11a giornata di Serie A, le squadre si sfidano alle 20.45 all'U-Power Stadium di Monza con un obiettivo comune: ripartire.



Entrambe le formazioni arrivano da una sconfitta nel turno precedente di campionato. I biancorossi di Alessandro Nesta sono stati sconfitti non senza polemiche dall'Atalanta, i rossoneri di Paulo Fonseca invece - una partita in meno per il rinvio della gara di Bologna, 9a giornata - sono caduti a San Siro contro il Napoli capolista. Il Monza è in zona retrocessione con 8 punti, il Milan ne ha 14.

PROBABILI FORMAZIONI

: Turati; Izzo, Marì, Carboni; Pereira, Bianco, Pessina, Kyriakopoulos; Maldini, Mota; Djuric.. Nesta.: Maignan; Terracciano, Thiaw, Pavlovic, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Chukwueze, Pulisic, Okafor; Morata.. Fonseca.