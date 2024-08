Fofana vuole il Milan, la risposta social a Diaby: "Se sei tu a chiedermi di andarci..."

Youssoufoggi è tornato ad allenarsi con il Monaco, maSui social del centrocampista francese,con il club del Principato tra meno di un anno, c'è stato un ironico scambio di battute con Moussa, suo connazionale e compagno di spogliatoio nella Francia, probabilmentechesenza troppi giri di parole.- "Vieni al Milan campione", ha scritto l'ex Crotone, attaccante transalpino volato quest'estate all'Al Ittihad in Saudi Pro League, commentando l'ultimo post di Fofana su Instagram. La risposta non si è fatta attendere:accompagnando la frase con le emoticon delle risate.

- Il Milan nel frattempo va versoche prevede anchea favore del Monaco per provare a sbloccare la trattativa. Fofana non vede l'ora, come testimoniato su Instagram.