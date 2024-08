Violamania: vendere Nico Gonzalez alla Juve sarebbe una sconfitta. All’Atalanta ancora di più

Getty Images

. A proferire queste parole fu Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina durante la conferenza di fine stagione dell’anno appena passato. Parole che pesanti nonché confortanti per la piazza in quel momento ferita dalla brutta sconfitta in finale di Conference. Ma la sensazione diffusa fu che quell’1% di possibilità di vederlo andar via fosse una percentuale decisamente sottostimata. E oggi l’argentino èche lo stanno riguardando.– E in un clima di insoddisfazione piuttosto diffusa in riva all’Arno, la possibilità di vedere il miglior calciatore della squadra sacrificato sull’altare del taglio del monte ingaggi non fa che aumentare la preoccupazione dei tifosi per la stagione alle porte. Anche e soprattutto vista l’emergenza in mezzo al campo e il grande ritardo con cui la dirigenza sta ricostruendo la mediana dopo i tanti addii. Ma torniamo a Nico Gonzalez.Ma la sua cessione sarebbe un brutto segnale soprattutto per due aspetti. Il primo tecnico: in una squadra che ha versato lacrime e sangue sui gol fatti,in questi tre anni. Il secondo riguarda le squadre che si stanno dando battaglia per arrivare all’argentino:

Chi vi scrive non è un grande fan della concezione (che a volte sfocia nell’ossessione) dell’odio verso la Juve a tutti i costi che a Firenze si respira un po’ ovunque. Ma cedere per la terza volta in quattro anni il miglior giocatore della rosa alla Juventus sarebbe un atto che non tiene conto della storia della maglia viola. E passino pure i tanti affari che in queste stagioni si stanno susseguendo sull’asse Firenze-Torino. Ma vedere Nico, dopo Chiesa e Vlahovic, con la maglia bianconera,. E a ragione.

Discorso diverso ma analogo anche per quello che riguarda l’Atalanta, squadra che (e non ce ne vorranno gli amici nerazzurri) è sempre stata storicamente un gradino sotto alla Fiorentina per blasone e caratura. Oggi l’Atalanta è una realtà straordinaria e consolidata frutto di un grande lavoro fatto a livello dirigenziale e tecnico. Qualcosa a cui anche la Fiorentina potrebbe e vorrebbe ambire, con gli strumenti giusti.rispetto a quello dei viola. E probabilmente è così,