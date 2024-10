Foggia, Capuano è tornato: "Taranto indimenticabile, ma penso al presente. I derby si vincono"

Ilsi prepara ad affrontare il derby contro il Taranto in una situazione difficilissima: è penultimo in classifica. Queste le parole di Eziolino, nuovo tecnico rossonero ed ex proprio dei rivali: "Quando c’è un cambio tecnico vuol dire che c’è qualche problema che spesso deriva dalla classifica o da altre situazioni che io disconosco. Ad Avellino ci siamo presentati senza aver fatto grandi allenamenti se non la rifinitura e ho cercato di non mandare in confusione i ragazzi. Il primo tempo non mi è piaciuto e in campo non c’era una formazione di Capuano che sono aggressive e in ventiquattrore sarebbe stato difficile fare di più. Con il Taranto andremo in campo con ben quattro giorni di intenso lavoro e ho cercato di inculcare più direttive mie al gruppo. Di tempo però ce n’è poco e la classifica non mi piace e affrontiamo un Taranto che nelle ultime cinque partite ha fatto meglio di noi. Non dovremo farci prendere da crisi di ansia ma posso dire che il gruppo non merita quella classifica ma è un gruppo che è disponibile a lavorare si sacrifica e credo che pian piano ne usciremo. Quando ho avuto l’onore di essere presentato qui ho fatto cenno al Taranto e a quello che la città e la tifoseria mi hanno dato e quello che ho fatto non potrà essere cancellato poi l’epilogo è tutt’altra cosa. Oggi però il mio presente è Foggia una piazza importantissima dove si vive solo di calcio. Arriviamo la mattina e andiamo via la sera dopo una giornata intensa. Il Taranto? come tutti i derby, si vincono e pur avendo rispetto dei rossoblù dobbiamo fare risultato e sarà una gara fondamentale per noi che non veniamo da un buon periodo. Gara fondamentale, determinante per noi e dobbiamo vincere senza se e senza ma e in questi giorni ho dato qualcosa in più a questi ragazzi e credo che domani saremo in grado di fare bene. Ad Avellino nel secondo tempo abbiamo fatto bene rischiando di pareggiare la partita pur in inferiorità numerica e da lì voglio ripartire e statene certi vedrete una formazione completamente diversa da quella di domenica. Domenica avrei potuto cambiarne otto e non solo tre. Quando si perde cala l’autostima ma è indubbio che nel Foggia ci sono problemi e noi stiamo cercando di risolverli. Se non fossi stato convinto della bontà del gruppo non avrei mai accettato di venire a Foggia. Ma ho visto tanti miglioramenti in allenamento e questa squadra ha bisogno solo di fare risultati. Domani gara difficile e sono preoccupato perchpé una gara così importante va affrontata solo per vincerla. Mancherà Danzi squalificato recuperiamo Ercolani e poi per il resto, a parte qualcuno, abbiamo tutti a disposizione. Abbiamo fatto allenamenti con alta intensità dove i ragazzi devono lavorare con i sovraccarichi di lavoro per poi rendere meglio in partita. Il mio staff è di altissimo livello per la categoria e stiamo lavorando anche sulla personalizzazione degli allenamenti per qualche calciatore un pò indietro con la condizione o perchè reduce da infortuni. Andrà in campo chi in questo momento è in grado di approcciare bene la gara di domani. L’abbiamo studiata bene sia che giochino con il 3-5-2 che con il 4-3-3. Non posso sapere con quale strategia verrà qui a giocare il Taranto, che è una squadra viva, ma sicuramente saremo pronti ad affrontarla al meglio”.