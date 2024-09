Foggia-Monopoli: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Derby pugliese in Serie C: ilvuole continuare a volare e ospita ilLa terza giornata del Girone C offre ai rossoneri anche l'occasione di una rivincita. Poco meno di un mese fa infatti proprio il Monopoli ha eliminato il Foggia in Coppa Italia, vincendo 2-1 allo Zaccheria.Il Foggia è partito bene in campionato, pareggio alla prima con il Trapani e vittoria a Bari contro Team Altamura nell'ultima giornata.Tre invece i punti conquistati finora dal Monpoli, frutto della vittoria alla prima giornata contro il Turris mentre nel secondo turno è arrivato il ko interno con il Sorrento.

Tutte le informazioni su Foggia-Monopoli: