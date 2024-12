Foggia-Picerno: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Luciano Zauri ha ribaltato la stagione del. L'avvento in panchina dell'ex terzino si è tradotto con una striscia positiva che i Satanelli, nella diciannovesima giornata del Girone C di Serie C, proveranno a prolungare.Contro però Murano e soci si troveranno l'ambizioso, a quota 28 in classifica e in scia delle prime grazie al proprio piazzamento attuale che garantirebbe ai lucani i Playoff. Per i pugliesi, invece, 21 punti vogliono dire limbo compreso tra poule promozione e zona Playout.Di seguito data, orario, formazioni, canale tv e copertura streaming di Foggia-Picerno.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

Segui Foggia-Picerno in diretta su NOW

GUARDA SU NOW

/>FOGGIA-PICERNO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING* Partita: Foggia-Picerno* Data: domenica 15 dicembre 2024* Orario: 19:30* Canale TV: Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (257)* Streaming: NOW, Sky GoPROBABILI FORMAZIONIFOGGIA (4-3-3): Perina; Salines, Parodi, Camigliano, Vezzoni; Tascone, Mazzocco, Gargiulo; Orlando, Murano, Millico. All. Zauri.PICERNO (4-2-3-1): Summa; Pagliai, Gilli, Nicoletti, Guerra; Franco, De Ciancio; Energe, Esposito, Petito; Bernardotto. All. Tomei.

DOVE VEDERE FOGGIA-PICERNO IN TVFoggia-Picerno sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (canale numero 201) e Sky Sport (257).Foggia-Picerno sarà disponibile anche in streaming utilizzando NOW e Sky Go.