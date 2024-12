Che fine ha fatto? Shalimov, un russo a Foggia: Zemanlandia, l'Inter e il cinema

ZEMANLANDIA - Stiamo naturalmente parlando del Foggia dei miracoli di Zdenek Zeman: una squadra appena promossa in Serie A ma in grado di far ammattire il Milan degli Invincibili e la Juve di Baggio. In quel Foggia muove i primi passi gente come Roberto Rambaudi, Francesco Baiano, Giuseppe Signori e i due russi Igor Kolyvanov e Igor Shalimov, arrivati In Italia dopo la conquista degli Europei under 21 con la loro nazionale. L'artefice di questi arrivi? Il mitico ds Giuseppe Pavone, vero e proprio scopritore di talenti.