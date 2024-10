Foggia-Taranto: probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Derby pugliese ad alta tensione tra. Entrambe alle prese con avvii di stagione negativi, satanelli e rossoblù si sfidano nell'ottava giornata del Girone C di Serie C a caccia di punti con cui rialzare morale e rispettive classifiche.I rossoneri sono freschi di approdo in panchina di Eziolino Capuano (grande ex della gara), che ha sostituito l'esonerato Brambilla, ma reduci dal ko di Avellino; per i ragazzi di Gautieri, invece, ultimo posto, 2-2 col Sorrento nell'ultimo turno e fin qui zero vittorie in campionato.Data, orario, formazioni, canale tv e copertura streaming di Foggia-Taranto, sono info che potrete trovare in questa pagina.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

Segui Foggia-Taranto in diretta su NOW

GUARDA SU NOW

Foggia-Taranto sarà visibile in diretta tv su Sky Sport (252) e in streaming su NOW e Sky Go.