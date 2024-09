Ora è ufficiale, Capuano è il nuovo allenatore del Foggia: "Mi era rimasto l'amaro in bocca..."

Ilcomunica di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a Ezioche si lega al club rossonero fino al 30 giugno 2025 con opzione di rinnovo.Capuano, nato a Salerno nel 1965, intraprende giovassimo la carriera da allenatore a partire dal 1988, nelle fila della Ebolitana.Dal 1995 in poi guiderà l’Altamura, la Cavese, il Trapani, la Puteolana, il Taranto, la Nocerina, la Juve Stabia, la Paganese, il Potenza, il Messina, il Fondi, la Casertana, l’Arezzo, l’Avellino tutte militanti in serie C.Nel 2020 Mister Capuano arriva sulla panchina del Foggia, ma dopo il ritiro precampionato approda al Potenza. Nelle ultime due stagioni ha diretto il Taranto, classificandosi al secondo posto (senza i punti di penalità) nella stagione passata.

“Accolgo con grande entusiasmo la sfida rossonera che il presidente Canonico mi ha proposto - sono le prime parole del nuovo mister -. C’è tanto lavoro da fare per riportare questa piazza dove merita. Qualche anno fa avevo avuto la possibilità di sedermi su questa panchina per poche settimane e mi era sempre rimasto l'amaro in bocca per non aver potuto giocarmi le mia chance qui a Foggia”.