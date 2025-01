Foggia-Team Altamura: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

Segui Foggia-Team Altamura in diretta su NOW

GUARDA SU NOW

Ildi Luciano Zauri, ormai rinato dall'arrivo in panchina dell'ex terzino, nella ventunesima giornata del Girone C di Serie C sfida unchiamato a rimettersi in carreggiata dopo la recente miniserie negativa.I Satanelli non perdono da ben 7 partite ed ora flirtano addirittura con la zona Playoff, mentre la squadra di Di Donato si trova appena sopra a quella Playout.Data, orario, formazioni, canale tv e copertura streaming di Foggia-Team Altamura, sono informazioni disponibili in questa pagina.

FOGGIA-TEAM ALTAMURA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING* Partita: Foggia-Team Altamura* Data: lunedì 6 gennaio 2025* Orario: 17:30* Canale TV: Sky Sport (253)* Streaming: NOW, Sky GoPROBABILI FORMAZIONIFOGGIA (4-3-3) Perina; Salines, Parodi, Camigliano, Carillo; Tascone, Gargiulo, Mazzocco; Orlando, Emmausso, Millico. All. Zauri.TEAM ALTAMURA (4-3-3): Pane; Manè, De Santis, Silletti, Acampa; Grande, Franco, Dipinto; Rolando, Simone, Leonetti. All. Di Donato.DOVE VEDERE FOGGIA-TEAM ALTAMURA IN TVFoggia-Team Altamura sarà trasmessa in tv su Sky Sport (canale numero 253).

Foggia-Team Altamura, in diretta streaming, sarà disponibile sia su NOW che su Sky Go.