Foggia-Trapani: probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Il calendario del Girone C di Serie C offre un incrocio intrigante come, con protagoniste due squadre intenzionate a lasciare il segno nel nuovo campionato.Se i Satanelli puntano a voltar definitivamente pagina rispetto al recente passato, complice una ritrovata serenità a fronte della scorsa tribolata stagione, i siciliani non stanno facendo nulla per nascondere le proprie velleità guidate dall'ambizioso patron Antonini.Scorrendo la nostra pagina, troverete le info su data, orario, formazioni, copertura tv e diretta streaming di Foggia-Trapani.Foggia-Trapani andrà in onda in tv su Sky Sport (253) e sarà disponibile in diretta streaming su NOW e Sky Go.