Foggia, UFFICIALE: doppio colpo dall'Inter

13 minuti fa



Seconda giornata di test atletici per il Foggia agli ordini di Massimo Brambilla ed il suo staff davanti a diverse centinaia di ultras rossoneri accorsi all’impianto Figc di Piazza Giannini.



DOPPIO COLPO - Nel frattempo ufficiale l’ingaggio di Amadou Sarr, attaccante ventunenne di proprietà dell’Inter, voluto fortemente dal tecnico brianzolo, e il riscatto definitivo dell’esterno di difesa Alessandro Silvestro, 22 anni, con il club di Via Gioberti che è riuscito, strappandolo ad una concorrenza nutrita, a riportare in rossonero il calciatore che nella passata stagione arrivò a gennaio