Foggia, UFFICIALI il nuovo direttore sportivo e il nuovo allenatore

Attraverso due comunicati ufficiali, ilha reso noti i nuovi“Il Calcio Foggia 1920 annuncia la nomina di Lucacome nuovo Direttore Sportivo. Leone ha firmato un contratto che lo legherà al club fino al 30 giugno 2025.Luca Leone, nato il 12 marzo 1970 a Pescara ha, alle spalle, una lunga carriera come giocatore in diversi club professionisti. Inizia la sua carriera dirigenziale nel 2008 nella fila della Virtus Lanciano. Dal 2016 al 2018 riveste i panni di ds del Pescara e, successivamente, approda alla Ternana dove ha vinto il campionato di Serie C nella stagione sportiva 2020/21. Ecco le sue prime parole in rossonero:

“Sono contento di entrare a far parte di un club prestigioso e storico come il Foggia. Sono pronto a mettere in campo tutta la mia energia e passione al servizio della squadra per invertire la rotta e riaffermare il valore che questa piazza merita”.Il Calcio Foggia 1920 dà il benvenuto a Luca Leone”.“Il Calcio Foggia 1920 comunica di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a Lucianoche si lega al club rossonero fino al 30 giugno 2025.Zauri, nato a Pescina nel 1978, inizia la sua carriera come calciatore nel 1996 nelle giovanili dell’Atalanta. Successivamente, calca i campi del Chievo, della Lazio, della Fiorentina, della Sampdoria e del Pescara tra serie A e B. Dalla stagione 2014/2015 intraprende la carriera da allenatore con le giovanili del Pescara. Nel 2017 diventa collaboratore tecnico dell’Udinese. Nel 2020/21 passa al Bologna e nella stagione successiva ritorna al Pescara. Nel 2023 allena l’Hamrun Spartans, facente parte della Premier League di Malta, con cui vince il campionato.

Ecco le sue prime parole in rossonero:“Arrivo a Foggia con grande determinazione. Accetto la sfida che il Ds Leone e il presidente Canonico mi hanno proposto. C’è tanto lavoro da fare per ripartire in modo positivo il prima possibile”.Benvenuto mister”.