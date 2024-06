Follia di Felipe Melo: Fluminense ko al 95', lui colpisce l'addetto stampa avversario. Rischia un lungo stop

Getty Images

Una follia diin Brasile: l'ex Inter, Juventus e Fiorentina perde la testa e aggredisce l'addetto stampa avversario, ora rischia un lungo stop e ha ricevuto una denuncia per aggressione fisica.E' accaduto nella notte italiana tra sabato e domenica, in occasione della sfida persa dalcontro l'al Maracanã di Rio de Janeiro, valida per il campionato brasiliano: una sconfitta arrivata nei minuti di recupero dell'incontro, un ko last minute che ha fatto esplodere la rabbia del giocatore.- Il Fluminense va in vantaggio nel finale del primo tempo con la rete di, ma poco dopo l'ora di giocopareggia i conti. Al 95', poi,firma la rete che regala all'Atletico GO la vittoria in rimonta e accende gli animi. Soprattutto quello di. Il motivo dell'aggressione sarebbe quello di: Felipe Melo decide di farsi giustizia da solo, prende une scatena la maxi rissa finale.

- Per il gesto, Felipe Melo sarà ufficialmente deferito dal procuratore della Corte Superiore di Giustizia Sportiva (STJD) per aver spintonato il tesserato: secondo i media brasiliani, il centrocampista potrebbe essere giudicato ai sensi dell'articolo 254-A del Codice brasiliano di giustizia sportiva, che prevede- Con una nota ufficiale, il Fluminense ha confermato gli insulti e le provocazioni dell'addetto stampa dell'Atletico GO, a fine partita.