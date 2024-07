Follia in Copa America! La finale inizia con 90' di ritardo. Tifosi senza biglietto assaltano lo stadio, Tentativi anche dai condotti dell'aria

Getty Images

. I tifosi di Argentina e Colombia accorsi in massa per seguire dal vivo la partita si sono riversati ai cancelli d'ingresso dell'impianto creando fin da diverse ore prima dell'apertura dei cancelli file e ingorghi che si sono presto trasformati in un assalto senza freni ai tornelli. E così la partita, inizialmente prevista per le 2 di notte ora italiana, ma questa, ovviamente, non è la situazione più grave che si è registrata nella notte. Fra i fan accorsi all'impianto, infatti,dalle retrovie per provare a costringere gli oragnizzatori ad allargare i propri cordoni. Una mossa che ha inevitabilmente

Sì perchée hanno resistito creando un inevitabile effetto ad imbuto che si è trasformato col tempo in unarimasti in mezzo bambini e famiglie comprese. Tanti i tifosi che sono stati costretti a richiedere l'intervento dei sanitari, tante le scene delle forze di polizia che resistono agli assalti aiutando gli steward a tenere sigillati i cancelli.arrampicandosi sulle ringhiere, scavalcando e trovando puntualmente l'intervento anche violento della polizia. I più ingegnosi, e qui si scatena la follia, hanno addirittura provato ad intrufolarsi attraverso i condotti di aerazione dello stadio in una scena dal sapore di film hollywoodiano che però ha sfiorato l'ennesima tragedia.