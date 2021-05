Follia in Argentina e in Coppa Libertadores. Il River Plate sarà costretto ad affrontare la quinta giornata della fase a gironi contro l'Independiente Santa Fe con un giocatore di movimento in porta. La ​CONMEBOL ha infatti negato la possibilità al club di Buenos Aires di aggiungere due portieri delle giovanili alla lista ufficiale, una richiesta arrivata perché tra i 20 calciatori out per Covid ci sono tutti e quattro i portieri. Tra i pali dovrebbe andare ​Enzo Pérez, ex centrocampista del Valencia, uno dei 12 giocatori disponibili. Il River Plate attualmente è al secondo posto del gruppo D con 6 punti, a -2 dalla capolista Fluminense.