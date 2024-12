Fonseca a rischio squalifica dopo Atalanta-Milan? Cosa può succedere dopo le parole sull'arbitro La Penna

Getty Images

Lunga coda di polemiche dopo l'anticipo della 15esima giornata di Serie A, con l'allenatore rossonero che al termine della gara del Gewiss Stadium si è reso protagonista di un acceso sfogo davanti ai microfoni.Fonseca se l'è presa con l'arbitro dell'incontro, accusandolo di aver danneggiato la sua squadra durante la partita. Le parole del portoghese hanno fatto rumore e potrebbero avere conseguenze anche dal punto di vista disciplinare: cosa rischia l'allenatore del Milan?

- Fonseca ha parlato così a Sky Sport dopo Atalanta-Milan: "Io sono stato zitto, non ho mai parlato dell'arbitraggio. Ma ne parlano tutti, e hanno ragione. Sono stanco di stare zitto. Il primo goal è un fallo chiaro, non ci sono dubbi. Ma anche il modo in cui l'arbitro ha guidato la partita: contro il Milan non ci sono mai dubbi. So che fare l'arbitro è un lavoro difficile, ma io sono stanco di guardare sempre le stesse cose e sempre per gli stessi club. Contro il Milan è sempre la stessa cosa. Non c'è rispetto per il Milan. Io non ho paura di dire la verità. Ho rispettato sempre il lavoro dell'arbitro, ma ogni settimana è sempre la stessa cosa. Abbiamo preso un goal irregolare e questo cambia la partita. Tutte le settimane ci sono tanti errori".

Il portoghese ha aggiunto: "Questo arbitro è stato qui a fare il VAR contro l'Udinese: andate a guardate quello che è successo. Io avevo paura per questa partita".- Le dure dichiarazioni di Fonseca potrebbero portare laa muoversi, aprendo un. Tutto nelle mani dunque del procuratore Giuseppe Chinè, che verosimilmente nella giornata di lunedì vaglierà le parole nel post-partita di Bergamo.Ma quali sono i rischi che può correre l'allenatore del Milan? Si va da un'ammenda a una squalifica per il tecnico portoghese.

- In questi casi la squalifica arriva in casi molto gravi, ovvero quando si ravvisacon "". Per fare un esempio recente, si può citare il precedente tra l'ex allenatore della Romae l'arbitroNel caso in cui la Procura Federale dovesse decidere di aprire un fascicolo sulle parole di Fonseca dunque,

Nel caso di Fonseca, la parte di intervista da valutare che potrebbe far travalicare rispetto alla semplice critica è quella in cui il tecnico dichiara che a essere penalizzati sarebbero "". La frase sul "guidare la gara", poiché il portoghese non è madrelingua italiano, potrebbe essere interpretata come riferimento a una "conduzione di gara che ha danneggiato il Milan" nei fatti, ma non intenzionalmente.- A meno di colpi di scena, dunque, Fonseca sarà regolarmente in panchina nella prossima partita di campionato che vedrà il Milan affrontare il, domenica 15 dicembre a San Siro, nella 16esima giornata di Serie A.