Fonseca: "Dobbiamo essere all'altezza dei 125 anni del Milan. Theo? Giocano i migliori, ma vedremo dei giovani"

Il tecnico delPauloha parlato in conferenza stampa verso la sfida della 16esima giornata di campionato, avversario il Genoa:"Dopo la partita con la Stella Rossa sarebbe stato facile parlare solo della vittoria, domani il Milan fa 125 anni e noi dobbiamo essere all'altezza della sua storia. Per me non è stato così, ho già detto alla squadra quello che penso e ho parlato coi giocatori con i quali volevo parlare".- "Non parlo qua dei nomi, ma ho parlato con i giocatori in questione guardandoli negli occhi, dicendo quello che penso. Dobbiamo andare avanti. Dopo la partita siamo arrivati in spogliatoio e tutti avevano la stessa sensazione, questo è un primo step; dopo abbiamo lavorato bene, con buona atmosfera. Siamo una famiglia e dobbiamo risolvere i problemi all'interno, lo abbiamo fatto. Domani giocherà la squadra che ritengo migliore per vincere la partita. Non ho ancora le idee chiare ad oggi, ma ve lo assicuro. Ho sentito l'appoggio della società, sempre. Io dico sempre la verità, è difficile nascondere quello che sento dopo una partita. Penso che devo essere sempre onesto. A volte penso che sono messaggi importanti da far passare. Ho avuto questa necessità, voi non siete all'interno e non sapete tutto".

"Il progetto del Milan Futuro è importante per avere tanti prodotti del settore giovanile in prima squadra, ci lavoriamo ogni giorno. Domani vedremo qualcuno in campo".- "Non sono preoccupato delle opinioni degli altri, sarebbe difficile lavorare altrimenti. Sono io che sono qui, che so come la vive la squadra, che vedo tutti i giorni come lavoro. Onestamente non posso agire in funzione di quello che le persone pensano".- "Dobbiamo lasciarlo crescere con equilibrio. A volte la pressione su giocatori come lui non è positiva. Camarda è giovane ed è equilibrato, lasciamolo continuare così. Devo sempre ponderare bene la sua gestione, qual è il momento giusto per qualsiasi cosa. Non deve avere l'obbligo di essere decisivo, faccia il suo percorso da giovane com'è".

"Non ho mai parlato di questioni tecniche o tattiche, perché il problema non è quello ma di atteggiamento. Chiaro, poi questo influenza il resto, ma non ci sono problemi difensivi perché la Stella Rossa non ha creato praticamente nulla. La squadra sta molto meglio a livello difensivo".- "Sì, mi è già successo qualcosa di simile nella mia carriera. E' normale, sta a noi fare quello che riteniamo giusto per risolvere la situazione. Non si possono fare paragoni tra club diversi, società diverse, giocatori diversi, ma ho già vissuto situazioni del genere. Mi aspettavo che ci sarebbero state difficoltà ad un livello così alto, che non sarebbe certo stato tutto rose e fiori".