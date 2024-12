Milan, Paolo Maldini assente per i 125 anni: non ha accettato l'invito

AC Milan via Getty Images

Chi, se nonpuò arrogarsi un posto in prima fila nelle celebrazioni per i 125 anni del Milan? La festa in questione avrà luogo domenica 15 dicembre e parteciperanno alcuni dei nomi più importanti della gloriosa storia rossonera, giunta a cinque quarti di secolo, maMaldini, ex direttore tecnico rossonero ma soprattutto ex capitano di mille battaglie sul campo, in difesa tra il centro e i fianchi della retroguardia,E' possibile fare supposizioni su quale possa essere il motivo di tale rifiuto, visto che, un anno dopo la vittoria dell'ultimo Scudetto., che nel frattempo è rimasto fermo, senza assumere nuovi incarichi per altre realtà.

Marco van BastenRuud GullitFrank RijkaardAlexandre PatoClarence SeedorfFilippo InzaghiChristian AbbiatiPietro Paolo VirdisFilippo GalliAlberico EvaniMauro TassottiRoberto DonadoniDemetrio AlbertiniMassimo AmbrosiniAlessandro CostacurtaSerginhoMarek JankulovskiCristian BrocchiCristian ZaccardoStefano EranioRiccardo MontolivoDario SimicMartin LaursenGiovanni GalliMarco BorrielloMassimo OddoMartin Laursen