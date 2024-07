Fonseca e Cardinale: "Mi ha detto "il Milan vuole vincere non solo oggi ma domani". E la società lo sta facendo"

Getty Images

TUTTE LE DICHIARAZIONI DI FONSECA: LA CONFERENZA STAMPA INTEGRALE

Inizia la stagione del. Oggi, lunedì 8 luglio, si svolge il raduno a Milanello con il primo allenamento nel centro sportivo rossonero alle 17.Prima però, in mattinata,si è presentato come nuovo allenatore del Diavolo in conferenza stampa accanto a Zlatan Ibrahimovic a Casa Milan. Nel corso del dialogo con i giornalisti, il tecnico portoghese ha svelato un retroscena sull'approccio con, numero uno di RedBird e proprietario del Milan.- "Abbiamo parlato, penso sia stato importante. Cardinale mi ha detto una cosa che per me è importante, che il Milan vuole vincere non solo oggi ma domani. E' quello che la società sta facendo, si prepara per vincere oggi ma hanno anche un progetto chiaro per il futuro. E questo per me è stato importante. Dopo siamo sempre stati in contatto, un contatto normale, ma è stata importante questa conversazione con Cardinale".