Football Manager, il Milan diventa Casciavit Milano

VINCENZO SCHIOPPA

La data di pubblicazione del nuovoslitta a marzo 2025, ma nel frattempoha reso disponibile Football Manager 2024 fino a quella data. Nel comunicato ufficiale pubblicato è stato però anche reso noto un problema di naming rights con alcuni club che, di conseguenza, saranno rimossi anche dall'edizione attualmente in commercio.Fra questi club c'è ad esempio ilall'interno del videogioco e la motivazione dovrebbe essere legata alla partnership in esclusiva siglata invece dal club rossonero con Konami ed eFootball.

In questo senso all'interno del gioco 2024 e anche in quello in uscita Football Manager 2025 non ci sarà l'Ac Milan e la squadra rossonera si chiameràin onore del celebre soprannome che definiva la tifosoria milanista nel passato.