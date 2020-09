La nota rivista economica made in USA, Forbes, ha stilato l'elenco dei calciatori che guadagnano di più in tutto il mondo e sebbene di sorprese non ce ne siano dato che i nomi più importanti sono tutti confermatissimi, rispetto alla passata stagione c'è stato il nuovo sorpasso in vetta di Leo Messi che ha superato Cristiano Ronaldo. Le cifre analizzate e che vi elenchiamo nella nostra gallery della top 10, sono in milioni di dollari e sono una somma di ingaggio + sponsorizzazioni.