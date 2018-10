Lewis Hamilton su Mercedes conquista la pole position nelle qualifiche del Gran Premio di Giappone, diciassettesimo appuntamento del Mondiale di Formula 1 2018 che si è disputato sul circuito di Suzuka. Partirà in prima fila assieme a Bottas. Quarto Raikkonen. Solo nono Vettel, complice una pioggia che lo ha messo in grave difficoltà. Con questa pole Hamilton fa cifra tonda: è l'ottantesima personale.



RENAULT IN DIFFICOLTA' - Nuvole minacciose e un forte vento costituiscono subito una minaccia. Estremamente interessante già il primo giro firmato Vettel, ma come nelle libere è Hamilton - per tre decimi - il più brillante. Terzo, alle spalle di Seb, l’altra Mercedes del finlandese Bottas, seguono Verstappen e Raikkonen. Lungo, Ericsson va in barriera: solo un brutto spavento. Scatta la bandiera rossa. Alla ripresa, completano la prima tornata Sainz e Hulkenberg, entrambi sotto le attese. In luce positiva si distingue invece Grosjean, addirittura in sesta posizione. Questo almeno fino a quando LeClerc non gliela soffia. Un po’ azzardata la scelta di Magnussen e Perez di restare ai box, visto che dietro migliorano tutti. A lasciarci le ‘penne’ sono comunque Hulkenberg, Sirotkin, Alonso, Vandoorne ed Ericsson.



VETTEL DA DIMENTICARE - In Q2 le Mercedes, con gomme gialle, dettano il passo: Bottas precede nell’ordine Hamilton e l’accoppiata Ferrari Vettel-Raikkonen, su supersoft come tutti gli altri. Lamenta perdite di potenza Ricciardo, costretto al ritiro. Le urla al pit testimoniano quanto per lui sia un periodo nefasto. La pioggia intanto si fa insistente e LeClerc va in testacoda, senza conseguenze. A ogni modo, il suo tempo non basta per passare il taglio, così come quello di Magnussen, Sainz e Stroll. Rimangono in pista Gasly e Hartley per Toro Rosso. Primeggia nuovamente Hamilton nella terza, e ultima, sessione. Secondo Bottas, poi Verstappen e Raikkonen. La pioggia porta seri problemi alle “Rosse”. Lo accusa soprattutto Vettel, che commette un errore grossolano nel settore centrale. Il tedesco è soltanto nono. Domani partirà al fianco di Perez.