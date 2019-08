. Potrebbe essere il titolo di un disaster movie, e invece è quanto accaduto nei giorni scorsi.A suo giudizio vi sarebbe un “triangolo” che vuol rovinare la Roma ( https://www.corrieredellosport.it/news/calcio/serie-a/roma/2019/08/16-60073770/tutumlu_shock_c_e_un_triangolo_che_rovina_la_roma_poi_le_accuse_a_baldini/ ). E dopo la replica della società giallorossa ( https://www.asroma.com/it/notizie/2019/08/nota-del-club-sig-bayram-tutumlu ), Tutumlu rilancia sostenendo che presto la Roma cambierà proprietà ( http://www.corrieregiallorosso.com/ultime-notizie/pallotta-risponde-a-tutumlu-divertente-ma-il-turco-rincara-presto-venderai-la-roma/ ). A dire il vero, nel mezzo di cotanta foga twittatoria, mister Tutumlu piazza anche un paio di maliziosi interrogativi.. E aggiunge, da esperto di calciomercato spagnolo quale sostiene di essere, che il prezzo pagato per acquisire Pau López dal Betis sia eccessivo. Secondo lui il portiere non vale più di 8 milioni di euro. Ovvio che riguardo alla quotazione del portiere neo-giallorosso si sia nel campo delle opinioni. Tanto per dire: il sito Transfermarkt, che in genere è abbastanza prudente nel dare la valutazione di mercato dei calciatori, ritiene che Pau López valga 20 milioni di euro ( https://www.transfermarkt.it/pau-lopez/profil/spieler/286415 ). Dunque non molto distante dai 23,5 milioni di euro pagati dalla Roma. Ma al di là di queste considerazioni, resta il fatto cheNon esistono delle esaurienti informazioni biografiche sul personaggio. C'è solo una pagina Wikipedia, in lingua svedese, dai contenuti un po' troppo apologetici ( https://sv.wikipedia.org/wiki/Bayram_Tutumlu ). Nato a Ankara nel 1960, turco di origini curde, Tutumlu è il settimo di otto fratelli. Il padre è un ricco imprenditore che può permettersi di spedire il quattordicenne Bayram a studiare in Svizzera. Dove il ragazzo consegue le lauree in Economia, Psicologia e Giornalismo presso l'Università di Losanna. Questo è ciò che raccontano le fonti informative su Tutumlu, e dicono pure di ben nove lingue parlate in modo fluente. Inoltre. Un vecchio articolo reperibile attraverso WayBack Machine ( https://web.archive.org/web/20170405141530/http://www.everythingturkish.com.au/news-all-2/turkish-sports/behind-soccers-big-names-bayram-tutumlu ) riferisce che Tutumlu (che in Spagna viene ribattezzato “El Turco”) inauguri durante gli anni Ottanta un business nel settore auto: importa Mercedes dalla Germania e le rivende.. Del rapporto con quest'ultimo si dirà più avanti. Da rimarcare adesso è che a partire da quella faseil suo raggio d'azione non si limita alla gestione delle carriere dei calciatori e al loro trasferimento. Tutumlu si muove su ben altri livelli. Lo sa bene l'allora presidente del Barça, Joan Laporta, che in conseguenza di un'alleanza convertita in inimicizia si ritrova a dover affrontare un giudizio in tribunale.. Quest'ultimo è stato fra il 2005 e il 2010 il conglomerato privato (atto di fondazione in Delawere e successivo spostamento della sede legale in Svizzera) che assume il ruolo di monopolista nello sfruttamento delle risorse poste sotto il controllo dello stato uzbeko ( https://en.wikipedia.org/wiki/Zeromax ). Ma chi controlla davvero Zeromax è Gulnara Karimova ( https://en.wikipedia.org/wiki/Gulnara_Karimova ), la figlia del dittatore Islam Karimov.. È proprio in conseguenza di questo giro d'affari che si scatena la guerra fra Tutumlu e l'allora presidente del Barça. El Turco reclama il 10% di commissione sugli affari conclusi in Uzbekistan, sia dal Barcellona che dall'avvocato Laporta. Quest'ultimo, in tribunale, ammetterà di avere incassato oltre 10 milioni di euro grazie alle attività di consulenza prestate in Uzbekistan ( https://www.20minutos.es/deportes/noticia/laporta-juicio-tutumlu-1183524/0/ ). Laporta uscirà assolto dal procedimento perché nel suo agire non verrà riscontrato nulla di illegale. Quanto all'opportunità di rendere così promiscui il Barcellona e i suoi affari privati, non è roba da codice penale ma attiene piuttosto alla sensibilità personale.Dal canto suo, https://www.diariogol.com/mas-futbol/el-agente-fifa-que-se-pasea-por-los-despachos-del-camp-nou-como-pedro-por-su-casa_459732_102.html ) e espande il radicamento nel calcio spagnolo.. Il piano non si realizza. Ma intanto che cerca di portarlo a termine, El Turco insulta Pedro Villarroel, l'uomo forte del club valenciano ( http://archivo.marca.com/edicion/marca/futbol/1a_division/levante/es/desarrollo/1060566.html ).Nei mesi scorsi Tutumlu ha fatto addirittura da spin doctor per l'ex ds giallorosso, nel corso di un'intervista rilasciata a Il Tempo ( https://www.forzaroma.info/rassegna-stampa/il-tempo/bayram-tutumlu-monchi-soffre-ma-restera/ ). https://www.insideroma.com/news/calciomercato/dalla-danimarca-roma-vicina-a-rezan-corlu-colpo-a-parametro-zero-id.85488 ). Qualcuno lo ricorda? Classe 1997, arrivato da quasi svincolato, proveniente dal Brondby che è un club danese in ottimi rapporti con El Turco ( https://www.90min.com/posts/5067016-owner-of-danish-side-brondby-to-meet-with-barca-president-amid-rumours-of-youth-academy-coalition e https://jyllands-posten.dk/sport/fodbold/superliga/brondby/article4917790.ece/ ), Corlu gioca nella Primavera romanista durante la stagione 2017-18. Poi viene prestato ai danesi del Lyngby per la stagione 2018-19, e infine ceduto al Brondby durante questa finestra estiva di mercato, per ritrovarsi subito prestato al Lyngby.Ma dei tanti casi degni di menzione fra quelli che riguardano Bayram Tutumlu, il più rilevante viene svelato a dicembre 2016 da Football Leaks.La connessione prosegue dopo che il calciatore danese chiude la carriera agonistica, e registra un passaggio molto delicato quando Laudrup viene chiamato sulla panchina dello Swansea City. Inizialmente l'esperienza alla guida del club gallese va molto bene, come è certificato dalla vittoria della Coppa di Lega inglese a febbraio 2013 (5-0 in finale contro il Bradford City, primo trofeo vinto dal club gallese in una competizione ufficiale della federazione inglese). Ma da lì in poi le cose cominciano a complicarsi, e i risultati del campo c'entrano relativamente. A spiegare il motivo è una serie di articoli pubblicati da Politiken (qui uno dei principali: https://politiken.dk/magasinet/art5720379/Rekonstruktion-af-Laudrups-tid-i-Swansea-Tr%C3%A6nerens-fald-og-agentens-skjulte-gevinst ), la testata danese associata al consorzio European Investigative Collaborations (EIC) che(Fonte: Politiken.dk)Viene calcolato che https://www.elmundo.es/deportes/football-leaks/2016/12/04/58434a92268e3eed068b45df.html ). I calciatori in questione sarebbero: Chico Flores, Pablo Hernández, Roland Lama, José Cañas, Álvaro Vázquez, Alejandro Pozuelo e Ben Davies.(Fonte: Politiken.dk. I valori monetari soono espressi in corone danesi)Inoltre,. Fra le carte analizzate dal team di Football Leaks ce ne sarebbe anche una relativa all'accordo, firmato dopo il rinnovo del contratto di Laudrup nel 2013, che assicurerebbe a El Turco il 7,5% della cifra ricavata da ogni trasferimento in uscita realizzato dallo Swansea.(di cui alcun stralci vengono pubblicati da Football Leaks). Viene specificato che non vi sia nessuna prova di dolo, e che comunque l'indagine del club continuerà. Dal canto loro,. In particolare, l'ex nazionale danese si affretta a scacciare il sospetto di avere percepito parte di quei pagamenti per intermediazione ( https://www.bbc.com/sport/football/38219962 ).. E a confermarlo vengono in aiuto le fonti presenti sul web, che una volta di più si rivelano formidabile risorsa per costruire la verità storica. Potete trovare numerosi articoli datati giugno 2013 in cui si dice che la continuità di Laudrup sulla panchina dello Swansea sia a rischio. Il secondo capoverso di questo articolo pubblicato dall'edizione inglese di Goal.com parla chiaro: “Fonti interne al club hanno riferito a ITV News di ritenere che Bayram Tutumlu abbia tentato di influenzare la loro politica in materia di trasferimenti, e che adesso non vogliono più lavorare con lui” ( https://www.itv.com/news/wales/2013-06-12/laudrup-future-in-doubt-as-club-cut-ties-with-agent/ ). Le rivelazioni di Football Leaks giungeranno soltanto tre anni e mezzo dopo.Dopo aver letto tutto ciò, assume ben altro senso il capoverso che chiude il comunicato di risposta della Roma a Tutumlu: “A tal proposito,”. Un messaggio ben chiaro alle orecchie di chi voglia coglierlo. Come a dire che,@pippoevai