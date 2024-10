SOOC/AFP via Getty Images

Franchi sold out per Fiorentina-Milan: ecco quanti tifosi per la sfida con i rossoneri

34 minuti fa



La Fiorentina ospita il Milan nel posticipo della settima giornata di campionato: secondo quanto filtra dal club, lo stadio Franchi sarà praticamente pieno per l'arrivo della squadra di Paulo Fonseca.



Rimangono liberi solo pochi posti in tribuna vip e d'Onore, ma in buona sostanza si può parlare di sold out contando anche che manca un giorno. Lo stadio di Firenze ha la capienza ridotta dai lavori di ristrutturazione avviati dal Comune: per questo i tifosi saranno circa 22mila e non oltre 30mila come al solito.