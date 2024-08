Francia-Argentina 1-0, ma parapiglia nel finale: cosa è successo e perché

Getty Images

, autore del gol decisivo dopo soli 5 minuti di gioco. I francesi ora se la vedranno contro l'Egitto il prossimo 5 agosto a Lione.Una partita intensa dal punto di vista del gioco e della posta in palio, dato che stiamo parlando pur sempre di un quarto di finale olimpico. Un fuoco all’interno dei giocatori che si è percepito sin dai primissimi scontri e per tutto il corso della partita, contrassegnata da ben 10 cartellini gialli (5 per parte) e da un finale che stava regalando un pessimo finale a una sfida davvero entusiasmante.

A fight broke out between Argentina and France after the full-time whistle! pic.twitter.com/rlcEDGqjjf — CentreGoals. (@centregoals) August 2, 2024

- in particolar modo Enzo Millot, centrocampista di proprietà dello Stoccarda, che ha esultato con fare provocatorio -La situazione è stata sedata ed è fortunatamente rientrata, con i transalpini che sono nuovamente usciti a festeggiare la semifinale acquisita davanti ai propri tifosi.