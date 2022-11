Quando Paolo Maldini segnala un nome, è sempre bene appuntarselo. Theo Hernandez e Maignan sono sue intuizioni, tanto per dirne due. Il dirigente del Milan ha l'occhio per il talento; lo annusa, lo fiuta e - di solito - il tempo gli dà ragione.. Oggi gioca e segna con l'Eintracht Francoforte, ma nell'estate del 2021 era stato trattato anche dal Milan che cercava una punta da affiancare a Ibrahimovic e Giroud.- I rossoneri erano a caccia di un attaccante per completare il reparto, e dopo aver valutato diversi profili l'occhio di Maldini cade sulle giocate di Kolo Muani, considerato - allora - il piano B a Kaio Jorge per il quale non avevano intenzione di partecipare ad aste.- Alla fine per Kolo Muani al Milan non se n'è fatto nulla, nonostante un nuovo tentativo dei rossoneri nel gennaio successivo quando potevano prenderlo a zero.: contratto fino al 2027 e tanti saluti al Milan. Tra qualche giorno Randal volerà in Qatar, e chissà se Maldini ripenserà ancora a quando provò a portarlo in Serie A.