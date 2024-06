UEFA via Getty Images

, commissario tecnico della Francia, è intervenuto in conferenza stampa al termine dell'amichevole col Lussemburgo (vinta per 3-0 dai Les Blues) e si è espresso così, soffermandosi in particolare sul lavoro dei giocatori che militano nell'Inter: ". Fa un grosso lavoro, e ne avremo bisogno, per cui andremo incontro a quel che può fare offensivamente. Ci sono ancora degli aggiustamenti da fare, ma viene da una grande stagione, non può essere al 100% già da questa gara. Ha tanta buona volontà.. L'essenziale è che tutte le zone del campo siano occupate. Nella manovra offensiva, avere intercambiabilità vuol dire essere meno prevedibili".

"Benjamin è entrato in campo come laterale destro. Un segnale per l'Europeo? Mi sono adattato alla situazione di questa gara, anche se è una zona di campo che occupa anche all'Inter, pur giocando dentro al campo. Sa cosa vogliamo da lui. Se l'ho inserito è perché può stare in quella posizione".