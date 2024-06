Francia, i pre-convocati per le Olimpiadi: non c'è Mbappé, la stella è Lacazette

ha diramatoper il torneo di calcio maschile per Parigi 2024. Una competizione che prenderà il via il prossimo 24 luglio e si concluderà l’11 agosto, nella quale saranno impiegabili giocatori Under 23 più tre fuoriquota., per il quale il Real Madrid - suo prossimo club - ha ribadito la contrarietà a concedere calciatori per le Olimpiadi. Come dimostra l’assenza in questo primo elenco pure di Camavinga. Rimane a casa pure l'attaccante dell'Atletico Madrid Antoine Griezmann.- Ecco la lista dei pre-convocati della Francia olimpica, nella quale spiccano i gioielli del Paris Saint-Germain Zaïre-Emery e Barcola e il centrocampista del Nizza e oggetto del desiderio pure delle big di Serie A Kephren Thuram:Lucas Chevalier (Lille), Guillaume Restes (Tolosa), Obed Mkambadio (Paris FC), Robin Risser (Strasburgo)Bafodé Diakité (Lille), Maxime Estève (Burnley), Bradley Locko (Brest), Castello Lukeba (Lipsia), Kiliann Sildillia (Friburgo), Adrien Truffert (Rennes), Lenny Yoro (Lille)Maghnes Akliouche (Monaco), Joris Chotard (Montpellier), Désiré Doué (Rennes), Manu Koné (Mönchengladbach), Khephren Thuram (Nizza), Enzo Millot (Stoccarda), Lesley Ugochukwu (Chelsea), Warren Zaïre-Emery (PSG)Bradley Barcola (PSG), Michael Olise (Crystal Palace), Arnaud Kalimuendo (Rennes), Alexandre Lacazette (Olympique Lione), Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace), Mathys Tel (Bayern Munich).- Lapreparerà il suo impegno alle Olimpiadi con tre amichevoli, la prima delle quali il 4 luglio contro il Paraguay, la seconda l’11 contro la Repubblica Dominicana e la terza il 17 contro il Giappone.